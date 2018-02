Mandag starter rettssaken mot kvinnen. Dette er første gang saken kommer opp for retten etter henleggelsen.

Statsadvokaten mener det nå kan bevises at den lille jenta fra Hole døde på grunn av omfattende mishandling etter å ha vært hos dagmammaen i september 2006.

– Det er påtalemyndighetens oppfatning at tiltalte som var dagmamma for jenta, påførte henne gjentatte slag i hodet og/eller støtet bakhodet hennes mot et hardt underlag slik at hun fikk brudd i kraniet, sier statsadvokat Marit Formo.

Nekter straffskyld

For den tiltalte tidligere dagmammaen har saken vært et langt sammenhengende mareritt forteller hennes forsvarer Thomas Randby.

Thomas Randby forsvarer den tidligere dagmammaen. Foto: Anne Longvik / NRK

– Det har vært en voldsom belastning. Saken ble grundig etterforsket i 2006 og henlagt i 2009. Det var en veldig vond periode og hun trodde hun var ferdig med saken.

Kvinnen har hele tiden holdt fast ved at hun ikke har gjort noe galt med Martine, og hun har samme forklaring i dag, sier Randby.

Da det ble kjent at saken skulle gjenopptas og kvinnen ble siktet på nytt, reagerte hun med sjokk ifølge forsvareren.

Lang vitneliste

I løpet av de fem ukene som er satt av til rettssaken i Ringerike tingrett i Hønefoss, skal 58 vitner og åtte sakkyndige bidra til å kaste lys over hva som skjedde med Martine.

Politiet klarte ikke i tiden etter dødsfallet å bevise når skadene på jenta skjedde.

Men etter at Cold Case-gruppa i Kripos så på saken på nytt ble det satt i gang ny etterforskning som førte til nye bevis. Blant annet mener påtalemyndigheten at det kan bevises når skaden på Martine er påført.

Statsadvokat Marit Formo mener det kan bevises at det var dagmammaen som påførte Martine dødelige hodeskader. Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Det ble tatt ut tiltale på bakgrunn av nye opplysninger og det er lagt opp til en bred og omfattende bevisførsel i saken både fra påtalemyndigheten og forsvarer, sier statsadvokat Marit Formo.

Til sammen åtte eksperter skal forklare seg for retten om skadene den lille jenta hadde. Og det vil ble lagt fram dokumentasjon i form av legejournaler.

– Vonde år for foreldrene

Foreldrene til Martine er lettet over at saken omsider kommer for retten. Det har vært, og er en stor psykisk påkjenning, sier deres bistandsadvokat Marius Staurset.

– De er selvfølgelig letta over at saken nå har kommet opp. De har i omtrent ti år kjempet for at saken skal bli prøvd i det norske rettssystemet. Så det har vært en lang og hard kamp for gjenåpning av saken.

Trine Lise Lie, moren til Martine, har tidligere sagt at det blir tøft å sitte i rettssalen ansikt til ansikt med den tiltalte tidligere dagmammaen.

– Vi har gode bistandsadvokater som veileder oss. Vi må bare ta det som det kommer.