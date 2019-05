Fredag ettermiddag stod hele det gamle låvebygget på Storøen gård på Storøya i Tyrifjorden i full fyr. Ikke bare har et verneverdig bygg fra 1700-tallet gått tapt, men ekteparet Eirik Nørgaard og May Veden har lenge jobbet for å få i stand en butikk i det gamle bryggerhuset.

– Når man har jobbet så mye og så skjer dette akkurat i det øyeblikket alt skulle være klart, det er ille. Det er så ille som det kan få blitt. Klokka 12 i morgen skulle vi ha åpning av butikk og galleriutstilling, sier Eirik Nørgaard.

Slik annonserte Storøen Galleri og Gårdsbutikk for lørdagens åpning på Facebook. Bildet er av hovedhuset på gården, som har røtter helt tilbake til 1100-tallet. Heldigvis ble ingen andre bygninger på gården tatt av den kraftige brannen. Foto: Privat

Han forteller at kona lenge har drømt om en gårdsbutikk. Dette skulle være arbeidsplassen hennes. I over et år har hun blant annet produsert hjemmelaget sjokoladekonfekt, men nå har alt brent til grunn.

– May orker ikke å si noe nå. Dette er verst mulig tidspunkt. Når du har gjort alt og hatt maksimal innsats på alle områder, og så blir alt slått over ende.

Over 100 mennesker ventet til åpning

Politiet meldte om brannen kl. 14.59. Det var først snakk om røykutvikling, men da brannvesenet kom til stedet var det ti meter høye flammer som møtte dem. Vegg i vegg med bygget som brant stod Ringerikes malerklubb sine malerier lagret. De åpner en stor jubileumsutstilling på gården i morgen.

Bare eggene fra hønene er det eneste fra butikken som har unnsluppet brannen. De stod nemlig lagret på et annet sted. Foto: Ole Edvin Tangen / NRK

– Det klarte de heldigvis å redde, men hele det lange låvebygget er totalskadet. Deler av bygget er veldig gammelt, med lafta tømmer som var knusktørt. Så når det først begynte å brenne gikk det veldig fort, forteller Nørgaard.

Lørdag formiddag er det ventet over 100 mennesker til åpningen av butikken og utstillingen til malerklubben.

– Det har vi bestemt oss for å avlyse. Det er ikke noe hyggelig å komme hit nå, men utstillingen står her jo. Nå får vi ta vare på hverandre, så får vi ta en dag av gangen.