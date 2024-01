Clas Brede Bråthen har sagt opp

Kjære hoppvenn,

Beklageligvis har et internt dokument jeg har skrevet havnet hos media. Dokumentet er ment som en åpen, ærlig og konstruktiv tilnærming i forhold til skiforbundets utfordringer. Ønsket var at jeg på denne måten kunne gi generalsekretær og skistyremedlemmene innsikt i hvordan verden ser ut fra mitt ståsted, og muligens bidra til at viktige beslutninger fattes på et bredere grunnlag.

Jeg står inne for alt som er skrevet og har brukt mye tid på det. Det er ingen andre intensjoner med dette enn å skape en bedre fremtid for hoppsporten og skiforbundet.

Siden vår gren har blitt fremstilt som en utfordring for felleskapet, og vi til tider opplever at det samme felleskapet kan være begrensende for vår utvikling, har jeg tatt meg friheten å komme med forslag til veier videre.

Hvordan media har vinklet skrivet og kommer til å vinkle dette er vanskelig å forutse, men det er viktig for meg at dere som ekte hoppvenner skulle få høre mine intensjoner rundt dette.

mvh Clas Brede