Christina (24) er ensom: – Sommeren er verst

Vennegjenger ligger henslengt på fargerike håndklær på strender, brygger og i parker. De stuper synkront ned i vannet, griller pølser på engangsgrill og skåler glass klirrende mot hverandre. Mobilkameraene deres fanger de deilige sommerøyeblikkene.

I en grå sofa hjemme sitter Christina Albertine og ser på. Gjennom Instagram, Snapchat og Facebook.

Christina er ung, har samboer, leilighet og barn. Et nokså fint liv. Men hun har nesten ingen venner å være sammen med.

– Det å for eksempel ha en jentekveld, det har jeg jo ikke hatt siden ungdomsskolen.

Hun beskriver følelsen av ensomhet som sjalusi.

– Det er den følelsen man får. Uten å egentlig være sjalu liksom. Man får vondt i magen.

Christina gruer seg alltid til å komme tilbake til jobb og studier etter ferien. – Hva skal man si at man har gjort i ferien? Jeg kan ikke si at jeg har brukt tiden på å se på serier, fordi jeg ikke har noen å være sammen med. Det er ingen som sier sånt. Foto: Azad Razaei / NRK

Sommerens kulturelle forventninger

Om sommeren, når alle tilsynelatende har det gøyest, føler Christina ensomheten sterkere enn noen annen tid på året. Det er hun derimot ikke alene om.

Thomas Hansen har forsket mye på ensomhet. Foto: NOVA

Ifølge Thomas Hansen ved Forskningsinstituttet NOVA er sommeren høysesong for ensomhet.

– Den sterke følelsen av ensomhet henger sammen med de kulturelle forventningene vi har om at sommeren er en tid vi skal ha det så gøy som mulig, sier Hansen.

Sosiale medier er med på å skape de kulturelle forventningene, og gir oss en mulighet til å sammenligne oss.

– Vi kjenner nesten litt for godt etter hvordan vi har det, og vi har dermed lettere for å finne mangler og tilkortkommenhet i egen situasjon, sier forsker Hansen.

Lisbeth Gravdal Kvarme tror ensomheten generelt er stor i ferier og høytider. Foto: OsloMet

Lisbeth Gravdal Kvarme, som er professor ved fakultetet for helsevitenskap på OsloMet, er enig i Hansens oppfatning, og tror unge føler et press på å ha opplevd noe stort i ferien.

– Det er jo en del som dikter opp historier om at de har vært i syden og slikt, for å kompensere for de opplevelsen de skulle ønske at de hadde hatt, forteller Kvarme.

Å være hjemmeværende mor kan gjøre dagene mer ensomme. Allikevel er dette en følelse den 24 år gamle jenta har kjent på mange ganger. Uavhengig av om hun er mor, eller 20-årig ungdom. Foto: Azad Razaei / NRK

Finnes håp på Facebook

Til tross for at sosiale medier er noe av det som gjør at Christina føler seg ensom, har det denne sommeren også gitt henne håp.

Hun meldte seg nylig inn i Facebook-gruppen Hey Girl! Drammen. Her kan jenter møte jenter, en plattform for å få seg nye venner. Christina tok mot til seg, og postet et innlegg.

«Jeg har ikke så mange venner jeg kan gjøre ting med», skriver hun åpenhjertig.

Christina har tatt tak i sin egen ensomhet denne sommeren. Hun mener vi alle burde være flinkere til å strekke ut en hånd til hverandre. Foto: Azad Razaei / NRK

Innlegget har fått god respons. Et titalls nye, potensielle venninner har tatt kontakt. Forrige uke traff Christina ei jente, de drakk kaffe og gikk tur. Hun var også mor.

– Det var fint, men det er også deilig å kunne koble av litt fra barna. Da er det greit å møte noen som ikke har barn. Så kan vi for eksempel gå på byen.

Denne uka skal hun møte ei ny jente. Kanskje drar de på byen sammen.

– Det hadde vært morsomt å kunne legge ut et bilde med en vennegjeng, ler Christina.

– Det hadde vært kult ...