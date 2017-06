Celina til Ipswich

Bersant Celina (20) leies ut fra Manchester City til Ipswich. Det melder Nettavisen. – Ting har gått veldig fort. Jeg bestemte meg for å signere for Ipswich torsdag, sier Celina til avisen. Drammenseren har fått to innhopp for Manchester Citys A-lag. Begge kom i 2015.