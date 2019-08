Buss med skoleelever hang utenfor veien

Elevene tilhører Borre ungdomsskole i Horten i Vestfold. Ulykken skjedde på Juveliveien i Flesberg i Buskerud, en grusvei i retning Blefjell.

Situasjonen for alle om bord var lenge dramatisk, forteller Geir Petter Nedregård, politiets innsatsleder på stedet.

– Vi fikk melding om at bussen hang utenfor kanten, og at det var mange høydemeter ned hvis den falt videre. Da vi kom opp, så vi at meldinga var helt riktig. Bussen henger utenfor, bakhjulet er ikke nede i bakken og en ganske tynn trestamme på nedsiden av bussen holdt bussen oppe og hindret at den falt videre.

Bussen måtte først sikres før elevene kunne hentes ut.

– Brannvesenet fikk satt opp en rekke stropper og forankringspunkt, og fikk sikra den opp mot terrenget før vi begynte å ta folk ut av bussen.

Nedregård forteller til NRK at alle elevene er oppegående og tilnærmet uskadd.

– Men, hvordan de har det opp mot hvor sjokkerte de er over hendelsen, det har jeg ikke oversikt over.

Møtte campingbil

Bussen kom kjørende nedover grusveien fra Blefjell da de møtte en campingbil som var på vei oppover.

– Idet de var i ferd med å møtes, sviktet grunnen under høyre forhjul på bussen, den begynner å legge seg ut mot siden og stopper da i treet, forteller Nedregård.

Elevene er transportert til Lampeland hotell for oppfølging.

Are Karlsen, ordfører i Horten, forteller at det var 27 elever og fire voksne fra ungdomsskolen i Horten om bord i bussen.

– Det vil bli en samling i Lampeland. Derfra blir det organisert taxi, buss eller privat transport tilbake til Horten. Alle får tilbud om å møte på ungdomsskolen for å snakke med kriseteam.

Både ambulanse, brann og politi var koblet på, og innsatsstyrkene fryktet at det verste kunne skje. Ifølge Nedregård kan det blir krevende å få bussen opp fra grøfta.

– Det er nok en utfordring. Nå er det to tungbiler fra Viking som har ankommet og det er de som får den oppgaven. Nå skal det i alle fall ikke være fare for liv og helse, så da får vi ta det derfra. Veien her blir stengt noen timer fremover.