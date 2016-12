Buskerud vil slå seg sammen med to fylker som har sagt nei

For Akershus og Østfold har allerede vedtatt at de ikke vil slå seg sammen med Buskerud.

– En dårlig avtale

En av dem som er blant ja-flertallet i Buskerud er Frp-politiker Lavrans Kierulf. Likevel mener han at det er en dårlig avtale.

– Vi stemte for denne avtalen fordi vi er for effektivisering og for retningsvalget, men innholdet i avtalen mener vi derimot er for dårlig, sier han.

Kierulf mener det har blitt gjort en altfor dårlig jobb under forhandlingene, og mener at Buskerud ikke kommer godt ut av det.

– Det burde ha vært en mer konkret avtale, og Buskerud burde hatt mye mer gjennomslag i forhandlingene.

Fylkesordfører Roger Ryberg på talerstolen i fylkeshuset i kveld. Foto: Vegard Aas / NRK

Opp til Stortinget å bestemme

Anne Sandum i Arbeiderpartiet er tydelig på at region Viken er til det beste for Buskerud.

– Vi kunne også tenkt oss at Vestfold var en del av fellesskapet som vi ønsker oss inn i, sier hun.

Begge politikerne understreker at det nå er opp til Stortinget å vedta hva som skjer med de tre fylkene.

– Vi har gjort den jobben vi har blitt bedt om å gjøre og vi har gitt det svaret som vi mener er best for Buskerud, sier Sandum.

– Vi har ikke noe annet valg nå. Det er ikke tid til å forhandle om nye avtaler, så vi får se hva Stortinget kommer frem til, sier Kierulf.