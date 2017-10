Buskerud nest sist

Opptellingen så langt viser at det ble samlet inn over 10 millioner kroner til Unicef under TV-aksjonen i Buskerud. Det plasserer Buskerud nest sist av fylkene, med i overkant av 35 kroner per innbygger. Bare Østfoldingene gav mindre i gjennomsnitt per innbygger.