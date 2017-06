Buskerud gir opp Viken

Et flertall Buskerud fylkesting vedtok i dag å anke stortingsvedtaket om å slå sammen Buskerud, Akershus og Østfold til region Viken. Årsaken er at det ikke er enighet i de tre fylkene om å slå seg sammen. Buskerud Høyre frykter dette er startskuddet for region med Vestfold og Telemark, skriver DT.