Bryter kjøreforbudet

Siden Oslofjordtunnelen ble gjenåpnet har 76 sjåfører blitt anmeldt for å bryte kjøreforbudet i rushtiden, skriver Østlandets Blad. Forbudet gjelder for kjøretøy over 12 meter, mandag til fredag i rushtiden og ble innført etter enn brann.