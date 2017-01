– Det var så vanskelig å tenke oss hvordan vi skulle bruke de pengene på private formål. Det var helt utenkelig, forteller Olav Løvlie.

Saken ble først omtalt i Ringerikes Blad.

Han og kona Kirsti sitter på kjøkkenet hjemme i Tyristrand. De viser bilder fra «Hannes Shelter», et krisesenter som ligger i Zululand i Sør-Afrika. Oppkalt etter datteren, Hanne Ekroll Løvlie, som mistet livet den 22. juli.

Det var Kirsti Løvlie som klippet snoren da senteret åpnet i 2016. Foto: Privat

Skulle feiret 30-års dagen

Det skulle være en helg med feiring. Yngstejenta Hanne fylte 30 år og familien skulle feire. Olav og Kirsti var allerede på Sørlandet og ventet på resten av familien.

– Vi hadde akkurat spist lunsj, og hadde verken sett tv eller hørt radio. Så fikk vi en telefon fra en venninne som lurte på om vi hadde hørt noe fra Hanne. Vi skjønte ingenting, forteller Kirsti.

Hanne Ekroll Løvlie var statsviter og jobbet i Arbeidsdepartementet. Hun var en av de åtte som ble drept da det smalt i Regjeringskvartalet.

– Vi fikk ikke bekreftet at hun var død før torsdagen uka etter. Men vi skjønte det på søndagen. Da fikk vi besøk av statsråden. Hun fortalte oss hvor Hanne sist var observert. Det var rett ved bomben.

F.v. Line og Jørgen Løvlie, Olav og Kirsti Løvlie, Inkosi og Rolf Olsen fra «Impande». Foto: Privat

Klarte ikke bruke pengene på seg selv

Line og Jørgen Løvlie utenfor «Hannes Shelter» Foto: Privat

Etter rettssaken kom voldserstatningen. Familien fikk rundt 700.000 kroner. Pengene var vanskelig å bruke på seg selv, og sammen med Hannes bror, Jørgen Løvlie, bestemte de å bruke pengene til å hjelpe kvinner i Sør-Afrika.

– Hanne var i Durban da hun studerte. Der fikk hun se hvordan kvinner ble behandlet. Hun var ganske opprørt da hun kom tilbake. Hanne var samfunnsengasjert og opptatt av rettferdighet. Det ble til inspirasjonen for oss, forteller mor.

Familien kom i kontakt med den lille, norske bistandsorganisasjonen «Impande». I fjor åpnet krisesenteret med 25 senger, og nå har de første kvinnene kommet.

Gaver og donasjoner

Slik ser et av rommene på senteret ut. Foto: Privat

Senteret har kostet langt mer enn voldserstatningen, men gaver og donasjoner har gjort det mulig. Prosjektet har blant annet fått 50.000 kroner fra Ringerike kommune, og 100.000 kroner fra forfatter, Åsne Seierstad, etter overskuddet fra 22. juli-boka, «En av oss».

– Krisesenteret er for alle typer voldsutsatte kvinner. Det har vi gjort for å hedre Hanne. Vi håper at kvinnene som kommer hit vil føle seg trygge.

Bistandsorganisasjonen «Impande» forteller at de er i gang med et nytt prosjekt i samme provins. Denne gangen er det foreldrene etter Jon Vegard Lervåg som ønsker å styrke de juridiske tjenestene blant fattige. Lervåg var en ung advokat som mistet livet den 22. juli.