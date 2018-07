Det var Vestviken 110-sentral som først meldte om brannen like før klokken halv ti.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Alle nødetatene rykket ut til eneboligen i Marcus Thranes vei. Da brannvesenet kom frem til stedet var det allerede full overtenning i huset.

Vaktleder i Vestviken 110, Tom Berger, forteller til NRK at de kalte ut det som var av tilgjengelige mannskaper for å hjelpe til i arbeidet med å slukke brannen.

Politiet meldte raskt at det brant kraftig i bolighuset, men at alle beboerne var ute av huset.

– Alle kom seg ut. Det er ikke noe personskade knyttet til dette, sier innsatsleder Asbjørn Løvold til NRK.

Ifølge Laagendalsposten var det kun en person hjemme i huset da brannen startet. Vedkommende er kjørt til legevakt for en sjekk.

Huset var fullstendig overtent. Foto: Torbjørn Barikmo / TIPS

Evakuert på grunn av spredningsfare

Det var lenge fare for at brannen skulle spre seg til et nabohus, og politiet startet evakuering fra nabobygningene.

Like etter klokken 10 kunne politiet fortelle at brannvesenet har kontroll på brannen, og at det ikke lenger er fare for at brannen skal spre seg.

– Brannen utviklet seg raskt. Det var fare for spredning i startfasen av brannen, så det ble evakuert et par boliger i nærheten. Men brannvesenet fikk kontroll, og nå er alt greit, sier Løvold.

Totalskadd

Brannvesenet driver fortsatt med slukningsarbeid på stedet. Brannen var svært kraftig, og røyken har vært synlig fra store deler av Kongsberg.

– Huset er totalskadd i brannen, og så er det en mindre skade på et nabohus, forklarer Løvold.

Nå starter jobben med å finne brannårsaken.

– Jobben er avsluttet i forhold til å slukke brannen. Nå er det brannvakt, og for politiet sin del å sperre av åstedet og gjøre videre undersøkelser, sier Løvold.