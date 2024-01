Staten er saksøkt av Anders Behring Breivik for soningsforholdene i Ringerike fengsel. Terroristen mener sikkerhetstiltakene rundt ham for strenge.

Regjeringsadvokatens representanter mener de er nødvendige, og at det er en «helt ekstrem risiko for grenseløs vold».

På motsatt side av den provisoriske rettssalen i gymsalen til Ringerike fengsel satt massedrapsmannen og ristet på hodet.

Advokat Andreas Hjetland mener Anders Behring Breivik ikke er blitt mindre farlig de siste åra. Foto: Caroline Utti / NRK

– Nødvendig med terror

Fengselsbetjentene skriver daglig en logg over hva Breivik har gjort og sagt bak murene. Advokat Andreas Hjetland trakk fram flere eksempler fra de siste par åra, fordi han mener disse viser at holdningene til massedrapsmannen er de samme i dag som tidligere.

En samtale med de ansatte var slik:

«Mener du at flere terrorhandlinger er nødvendig?»

«Absolutt,» svarte Breivik.

I forbindelse med krigen i Ukraina snakket Breivik og fengselsbetjentene om Russlands president Vladimir Putin går for langt.

«Så lenge du har et formål er nådeløse handlinger greit,» sa han.

Advokat Hjetland mener handlingene Breivik utførte 22. juli 2011, hvor han drepte 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya, i seg selv er et bevis på at de strenge sikkerhetstiltakene er nødvendige – og at den innsatte har den samme ideologien i dag.

Hjetland viste også til rapporter fra tidligere psykiater Randi Rosenqvist, som har hatt mange samtaler med Breivik.

– Han har fortsatt en fascistisk ideologi, skrev Rosenqvist.

Advokatene Andreas Hjetland og Kristoffer Nerland representerer Staten, som er saksøkt. Foto: Caroline Utti / NRK

TV-spill og vaffelsteking

Forrige gang Breivik saksøkte Staten, i 2017, hadde han ikke hatt noen kontakt med andre innsatte. Det er annerledes i dag.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, sa mandag at denne er svært begrenset, og noe av det hans klient ønsker mer av. Statens advokater tegner et litt annet bilde av situasjonen, og sier blant annet at terroristen både spiller TV-spill og har stekt vafler med en innsatt.

Det er betjenter til stede, men de kan ifølge advokat Kristoffer Nerland gjøre dette nærmest skulder til skulder.

Advokat Kristoffer Nerland viste også fram flere dokumenter han mener viser at Breivik i utgangspunktet helst vil ha samvær med innsatte som deler hans politiske syn. Han ble trigget av en hendelse med en innsatt og endte opp med å kalle en fengselsbetjent en «raseforræder og taper».

Advarer mot «direkte løgn» fra Breivik

I ettermiddag skal Anders Behring Breivik forklare seg i saken han har anlagt mot Staten, om det han mener er helseskadelige soningsforhold i Ringerike fengsel.

Det handler ikke om fasilitetene, for han har et eget område over to etasjer. Han kommer til å snakke om hvordan manglende kontakt med mennesker gjør noe med hans psykiske helse.

– Når vi får høre Breiviks forklaring vil han komme med alternativt bokholderi, noe som betyr at han mener forskjellige ting samtidig. Noe er sannhetsforskyvning, noe er direkte løgn, sa advokat Andreas Hjetland, som representerer Staten.

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, brukte store deler av mandagen på å snakke om det han kaller «kompenserende tiltak». Han skjønner det må være spesielle grep rundt 22. juli-terroristen, og han vil at klienten skal trekke fram forslag til endringer som er realistiske.

– Jeg håper han forklarer seg om det partene framholder som det mest relevante, sier Storrvik til NRK.

Advokat Øystein Storrvik mener det er umulig for Breivik å etablere kontakt med andre mennesker med det regimet han har rundt seg. Foto: Caroline Utti / NRK

Klager på gitteret

For saksøkers del er dette de viktigste punktene, når det gjelder soningsforholdene:

Menneskene Breivik møter er stort sett fengselsansatte eller advokat Storrvik. Han vil ha mer samvær med andre innsatte, med færre begrensninger som fysiske vakter mellom de han er sammen med.

Storrvik mener det bør være mulig med besøk uten at det skjer med et gitter som deler rommet.

Breivik ønsker en mindre inngripende kontroll av brevene han sender.

– Breivik trenger kontakt med folk som ikke gjennom jobben sin er forpliktet til det, sier Storrvik.

Slik dekker NRK rettssaken Ekspander/minimer faktaboks For NRK er det viktig å dekke også denne rettsprosessen. Vi har en oppgave med å dokumentere dette som en del av etterspillet etter 22. juli.

Vi omtaler den terrordømte ved hans egentlige navn – Anders Behring Breivik – og ikke Fjotolf Hansen, som han byttet til i 2017.

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og AUF hadde et møte med Norsk redaktørforening i forkant av rettssaken, hvor de var spesielt opptatt av at Breivik ikke skal få en talerstol til offentligheten denne uka.

NRK ønsker ikke å gi den terrordømte mulighet til å kommunisere det ideologiske tankegodset sitt, slik han har forsøkt tidligere. Dekningen vår skal være faktaorientert og fokusere på formålet ved rettssaken: Problemstillinger knyttet til soningsforhold.

Vi gjør løpende vurderinger av både bildebruk, vinklinger og den samlede dimensjoneringen av saken, både i NRK og i media totalt sett.

– Forsøk på å bygge nettverk

Statens syn føres av Regjeringsadvokatens representanter. Advokat Andreas Hjetland vil ikke si hvor mange brev fengselet stopper, men at det kan bli et tema i løpet av rettssaken, som varer fram til fredag.

– Hva slags brev er det snakk om?

– Det er budskap til meningsfeller, men også brev til stortingspolitikere, sier han til NRK.

I retten mandag fortalte Hjetland at mange av forsøkene på korrespondanse ikke handler om private brev.

– Mye av den brevvekslingen som stoppes, er masseutsendelser av brev til folk Breivik ikke kjenner. Det handler om å bygge nettverk.

I en fersk rapport det ble henvist til i retten, som fram til mandag var gradert, blir terroristen av PST beskrevet som en «helgen» i høyreekstreme kretser internasjonalt. Det er en av grunnene til at Staten ikke ønsker mindre brevkontroll.