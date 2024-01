Breivik ble flere ganger avbrutt av egen advokat

Etter å ha hørt på advokater fra begge parter i halvannen dag, forklarte Anders Behring Breivik for første gang selv hvordan han opplever soningsforholdene han har saksøkt Staten for.

Massedrapsmannen har ristet mye på hodet under beskrivelser av hvor farlig han er i 2024, og tok selv opp dette da han fikk ordet.

Breivik ble først stilt noen spørsmål fra tingrettsdommer Birgitte Kolrud om personlige detaljer. Da hun spurte om yrke, svarte Breivik at han er CEO i et politisk parti kalt Nordic State.

Det er ikke noe politisk parti som har det navnet.

Anders Behring Breivik i vitneboksen i Ringerike fengsel Foto: Cornelius Poppe / NTB

Hevder han ikke har truet noen

Deretter innledet han med noen punkter han ønsket å presisere, etter at den saksøkte parten, Staten, tidligere tirsdag karakteriserte ham som svært farlig. Advokatene mener det er en viktig del av rettssaken, siden soningsforholdene må være deretter.

– Jeg har aldri løftet noen finger mot noen etter at jeg ble arrestert. Og påstandene om at jeg har truet noen, stemmer ikke. Jeg har blitt sjikanert, og har sjikanert tilbake, sa Breivik.

I en fersk rapport det ble henvist til i retten, som fram til mandag var gradert, blir terroristen av PST beskrevet som en «helgen» i høyreekstreme kretser internasjonalt. Det er en av grunnene til at Staten ikke ønsker mindre brevkontroll.

– PST sier ikke jeg er farlig lenger, men de sier jeg har inspirasjonseffekt. De anklager ikke meg for å ha terrorintensjoner lenger. Selvfølgelig er jeg farlig, men det er ikke jeg som er farlig, det er karakteren som dyrkes om meg av ytre høyre, sa Breivik i retten.

Breivik ønsket å fortelle detaljer om hvordan de første åra i fengsel var, men ble flere ganger avbrutt av sin advokat Øystein Storrvik, som forsøkte å få ham til å fokusere på hva slags forhold han soner under i dag.

– Partene hadde en time til rådighet hver, og jeg ville ha ham over til det rettssaken handler om, forklarte Storrvik etter at retten ble hevet.

I fengsel har han et eget område over to etasjer, men søksmålet handler om hvordan manglende kontakt med mennesker gjør noe med hans psykiske helse.

Advokat Øystein Storrvik mener det er umulig for Breivik å etablere kontakt med andre mennesker med det regimet han har rundt seg. Foto: Caroline Utti / NRK

Føler seg isolert

Storrvik stilte Breivik flere spørsmål om hva slags kontakt han har med omverdenen.

– Det er 4000 som venter på svar, men jeg får ikke lov til å sende brev til noen jeg ikke hadde kontakt med før 2011. Det er mange år siden jeg hadde noen meningsfulle relasjoner.

Breivik valgte å forklare seg stående. Tre fengselsbetjenter står bak ham i en halvsirkel.

– De eneste som vil være venn med meg er ganske konservative, men det betyr ikke at de er nazister.

Terroristen er, som i går, kledd i dress og slips. Han forklarte seg innledningsvis tydelig, med en klar stemme.

– Jeg har foreslått flere ganger å opprette en kontaktannonse på Tinder eller noe annet, men det har jeg bare fått avslag på.

Breivik fortalte i retten at han har et inntrykk av at Staten ønsker ham død. Storrvik har tidligere fortalt at Breivik har forsøkt å ta sitt eget liv, og terroristen sier det er vanskelig å leve uten menneskelige relasjoner.

Massedrapsmannen fortalte i retten at han går på antidepressive medisiner og kjemper mot selvmordstanker. Med gråtkvalt stemme snakket han om et liv vanskelig å leve. Samtidig sår Staten tvil om hvor reelle disse selvmordstankene er.

– Det er mange hyggelige folk som jobber her, men i lengden er det ikke nok å bli tilbudt kortspill, sa Breivik.

Mener han ikke er militant lenger

I forkant av Breiviks forklaring advarte Statens advokat Andreas Hjetland om alternative sannheter.

– Når vi får høre Breiviks forklaring vil han komme med alternativt bokholderi, noe som betyr at han mener forskjellige ting samtidig. Noe er sannhetsforskyvning, noe er direkte løgn, sa advokat Hjetland.

Da Hjetland fikk ordet under utspørringen spurte han hva Breivik tenker om 22. juli i dag.

– Jeg ble radikalisert over to år. Jeg er veldig lei meg for de handlingene. Hvis dette er fremtiden min, så er jeg villig til å gi opp politikk. Men dere sier det ikke spiller noen rolle uansett.

Breivik hevder at han ikke er militant lenger, og ikke ville gjort det samme i dag.

Advokat Andreas Hjetland mener Anders Behring Breivik ikke er blitt mindre farlig de siste åra. Foto: Caroline Utti / NRK

Forsvarte Putin

Regjeringsadvokatens representanter mener de strenge tiltakene i fengselet er nødvendige, og at det er en «helt ekstrem risiko for grenseløs vold».

Fengselsbetjentene skriver daglig en logg over hva Breivik har gjort og sagt bak murene. Advokat Andreas Hjetland trakk fram flere eksempler fra de siste par åra, fordi han mener disse viser at holdningene til massedrapsmannen er de samme i dag som tidligere.

En samtale med de ansatte var slik:

«Mener du at flere terrorhandlinger er nødvendig?»

«Absolutt,» svarte Breivik.

I forbindelse med krigen i Ukraina snakket Breivik og fengselsbetjentene om Russlands president Vladimir Putin går for langt.

«Så lenge du har et formål er nådeløse handlinger greit,» sa han.

Advokat Hjetland mener handlingene Breivik utførte 22. juli 2011, hvor han drepte 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya, i seg selv er et bevis på at de strenge sikkerhetstiltakene er nødvendige – og at den innsatte har den samme ideologien i dag.

Advokatene Andreas Hjetland og Kristoffer Nerland representerer Staten, som er saksøkt. Foto: Caroline Utti / NRK

TV-spill og vaffelsteking

Forrige gang Breivik saksøkte Staten, i 2017, hadde han ikke hatt noen kontakt med andre innsatte. Det er annerledes i dag.

Breiviks advokat sa mandag at denne er svært begrenset, og noe av det hans klient ønsker mer av. Statens advokater tegner et litt annet bilde av situasjonen, og sier blant annet at terroristen både spiller TV-spill og har stekt vafler med en innsatt.

Det er betjenter til stede, men de kan ifølge advokat Kristoffer Nerland gjøre dette nærmest skulder til skulder.

Advokat Kristoffer Nerland viste også fram flere dokumenter han mener viser at Breivik i utgangspunktet helst vil ha samvær med innsatte som deler hans politiske syn. Han ble trigget av en hendelse med en innsatt og endte opp med å kalle en fengselsbetjent en «raseforræder og taper».

Begrenser brev

For saksøkers del er dette de viktigste punktene, når det gjelder soningsforholdene:

Menneskene Breivik møter er stort sett fengselsansatte eller advokat Storrvik. Han vil ha mer samvær med andre innsatte, med færre begrensninger som fysiske vakter mellom de han er sammen med.

Storrvik mener det bør være mulig med besøk uten at det skjer med et gitter som deler rommet.

Breivik ønsker en mindre inngripende kontroll av brevene han sender.

– Breivik trenger kontakt med folk som ikke gjennom jobben sin er forpliktet til det, sier Storrvik.

Advokat Andreas Hjetland vil ikke si hvor mange brev fengselet stopper.

– Mye av den brevvekslingen som stoppes, er masseutsendelser av brev til folk Breivik ikke kjenner. Det handler om å bygge nettverk, sier advokat Hjetland.

Storrvik viste i retten fram eksempler to brev han kaller private, som han mener ikke burde vært stoppet.