Breivik-advokater trakk fram italienske mafiabosser

Anders Behring Breivik og hans advokater har i tre og en halv dag forsøkt å overtale retten om at han har selvmordstanker og er soningsskadd på grunn av regimet han lever under i Ringerike fengsel.

Det handler da spesielt om at han føler det er umulig å bygge «meningsfulle relasjoner» med andre mennesker, siden han lever under streng brev- og besøkskontroll.

Tidligere torsdag fortalte en psykiater og en psykologspesialist at de ikke fester lit til forklaringen om depresjon. De anser ham ikke som suicidal.

I sluttprosedyren torsdag fokuserte Breiviks advokater på hvor omfattende isolasjon Breivik soner under, både med tanke på samvær med andre enn fengselsansatte – samt brevkontrollen, som de mener er nærmest et forbud.

Mafia-eksempler

Breivik har noen få ganger møtt andre innsatte i fengsel, men da under strenge sikkerhetstiltak. For strenge, mener advokatene.

Advokat Marte Lindholm viste til to italienske mafiabosser, som begge ble dømt til fengsel i livstid for alvorlig kriminalitet:

En av dem satt fengslet under strenge isolasjonstiltak, for å hindre at han opprettholdt kontakt med sitt kriminelle nettverk. Likevel hadde han et fellesskap med et par andre innsatte, selv i en perioden. Han fikk også besøk av familien sin.

En annen sonet under liknende forhold, men han hadde mulighet til møter og samvær med blant annet familiemedlemmer. Han hadde også kontrollert telefonkontakt med familien, og slapp ut av isolasjon etter 12 år, fortalte Lindholm.

– Breivik måtte vente i ni år, før han i det hele tatt fikk se en annen innsatt. I retten har vi fått høre at det er ingen indikasjoner på økt samvær i nærmeste framtid, sa Lindholm.

Advokat Øystein Storrvik og advokatfullmektig Marte Lindholm representerer 22. juli-terroristen. Foto: Caroline Utti / NRK

Misliker PST-rapporten

En fersk PST-rapport tegner et bilde av at symbolet Anders Behring Breivik fortsatt står sterk i høyreekstreme kretser internasjonalt, og at et livstegn fra terroristen kan inspirere andre.

Advokat Øystein Storrvik frykter den rapporten gjør det vanskelig for Breivik å få gjort noe med brev- og besøksrutinene i fengselet.

– PST-rapporten nærmest sementerer hele situasjonen. Jeg mener retten ikke kan legge den til grunn. Han kan ikke gjøre noe med den symbolkraften rapporten skisserer. Hvis det er førende for Breiviks fremtid, så vil dette vare inn i evigheten, sa Storrvik i sluttinnlegget sitt.

– For hardt skrudd til

Massedrapsmannen ønsker å skrive brev med personer utenfor murene, både folk han har møtt i fengsel – samt meningsfull

– Det blir for strengt. Det blir for stramt. Og konsekvensene blir manglende relasjoner. Det må være høyere krav til kompenserende tiltak etter så lang tid.

Flere ganger i løpet uka har Storrvik kommet tilbake til et brev Breivik ville sende til en tidligere medfange, som ble overført til et annet fengsel. Advokaten mener det var et brev mellom to personer som hadde en relasjon, og at det var blottet for ideologi og politikk. Brevet ble stoppet.

– Skruen har blitt skrudd for hardt til, og retten må vurdere om dette er et menneskerettighetsbrudd.