Branntilløp i Lier sykehus

Brannvesenet rykket ut etter melding om brann i det gamle Lier sykehus i går kveld. Det viste seg at det var røykutvikling fra en kjeller. To 16 år gamle gutter ble pågrepet, og i avhør har de erkjent at de hadde tent på. Skadene på bygget ble små.