Brannsiktet fremstilles i dag

Mannen som er siktet for å ha satt fyr på cella si i Drammen fengsel i går, er også siktet for å stå bak brannen på Vitbank i Lier natt til søndag, skriver Drammen Live 24. Han fremstilles for varetektsfengsling i dag, sier jourhavende jurist Ann Iren Svane Mathiassen.