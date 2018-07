Brann truet hyttebebyggelse på Tofte

Nødetatene fikk melding om brannen i Ramsvikveien i 15-tiden.

Brannmannskaper fra Hurum og Røyken brannvesen fikk assistanse av et skogbrannhelikopter. Foto: Vegard Granli

– Brannmannskapene skal nå begynne å få kontroll over brannen, sier vaktleder Bjørn Henriksen.

– Kom i grevens tid

Det var stor fare for at brannen skulle spre seg til hyttebebyggelsen i området.

– Det har brent helt inn til hytteveggene, men mannskapene våre fikk hindret at ilden tok tak i treverket, sier Henriksen.

Det var særlig to hytter som var utsatt.

– Du kan si vi kom i grevens tid, sier vaktlederen på Vestviken 110-sentral.

Flere hytter i området er truet av flammene. Foto: Vegard Granli

Brannmannskaper fra Hurum og Røyken brannvesen arbeider nå for å unngå at brannen blusser opp igjen, og har fått assistanse av et skogbrannhelikopter.

Stor skogbrannfare

Det er nå stor skogbrannfare i hele landet, men særlig Østafjells, på Vestlandet sør for Stad og i Oslo-området.

– Det som er spesielt er at det er mye bra vær, og det regner ikke. Det er veldig tørt, og selv om det skulle komme noen lokale regnbyger er ikke dette noe som vil kunne hjelpe. Det tørker fort opp igjen, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Håkon Mjelstad.