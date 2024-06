Brann i togtunnel: Store forsinkelser på Drammenbanen

Brannen skal ha startet i en kabel i en betongkanal noen meter under bakken.

Brannen har oppstått på Asker-siden av tunnelen

Politiet meldte først at strekningen var åpnet for trafikk, men nå er det klart at Drammenbanen fortsatt vil være stengt i lengre tid.

Blusset opp igjen

Rett før klokken 20 i kveld, opplyser Bane Nor at strekningen trolig vil bli stengt i flere timer.

Tidligere i kveld meldte Bane Nor at brannen hadde blusset opp igjen, og at nødetatene fortsatt var på stedet.

– Brannen er nå slukket, men kabelen må graves opp. Vår foreløpige prognose er at banen vil være stengt frem til midnatt, sier pressevakt Kirsten McDonagh i Bane Nor.

Toglinjer som kan påvirkes, er blant annet Drammenbanen, Askerbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Det meldes om lange køer med togreisende på både Asker og Drammen stasjon.