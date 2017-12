Brann i omsorgssenter – en beboer savnet

Politiet meldte rundt klokken 4.20 på Twitter at nødetatene har rykket ut på brann på Skinnarberget Bo- og Omsorgshjem.

– Brannvesenet har nå kontroll over brannen og driver etterslukking. De har nå gått inn i leiligheten der de tror brannen har startet. De søker også etter personen som er savnet, opplyser operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NRK like før klokken 08.

23 beboere

Hunshamar forteller om et krevende arbeid for alle nødetatene og alle som var på jobb. 22 personer ble evakuert, og flere av disse er dårlig til beins. Det brant heftig, så det hastet med å få ut de andre beboerne.

En ansatt, en brannmann og to politifolk ble sendt til legevakt for sjekk for røykskader, men det er ikke snakk om alvorlige skader.

Det brant i flere leiligheter, og det gikk flere timer før brannvesenet fikk kontroll over flammene. Foto: Vegard M. Aas / Presse30.no

– Det er registrert 23 beboere på adressen. Flesteparten er ute, men nå er det en person vi savner, sier Tore Nuven i Sørøst politidistrikt til NRK tidligere i dag.

Det brant i hele andre etasje av bygget, og brannvesenet jobbet intenst med å få kontroll på flammene. Det er store brannstyrker på stedet som jobber med å slukke brannen, og de fikk etter hvert kontroll over flammene.

Krisestab

Kongsberg kommune har satt krisestab. De evakuerte beboerne er flyttet inn i sykehjemsavdelingen av senteret. Det er ikke fare for at flammene skal spre seg dit.

– Arbeidet med å finne steder å relokalisere beboerne er allerede i gang, forteller Ordfører i Kongsberg og leder for kriseteamet Kari Anne Sand.

På kommunens nettsider opplyses det:

«Det er stedlige ansatte på plass, og Røde kors er tilstede for å bistå i å ta vare på de berørte og deres pårørende.

Kommunen arbeider med å finne både kort- og langvarige løsninger for de berørte. Vi kartlegger behovene og de mulighetene vi har i tjenestene.»

– Vi jobber samtidig med å finne mere permanente løsninger. Alle har gjort en kjempeinnsats i den situasjonen som oppstod i dag, sier Sand.

Politiet vet foreløpig ingenting om brannårsaken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det brant intenst i flere leiligheter i omsorgssenteret på Kongsberg. Foto: Vegard M. Aas / Presse30.no

Saken oppdateres.