Bor 50 meter fra der mann ble funnet død – sier seg glad de slapp å feire julaften hjemme

– Vi hørte et høyt smell ved halv åtte-tiden lille julaften, sier mannen som bor i huset til NRK.

Han sier at de ikke vet hva smellet kom av, men at de mistenkte at det var fyrverkeri.

– Vi trodde at det var en rakett. De driver og skyter opp slikt før jul, sier mannen.

Han forteller at det ikke tok lang tid før ambulanse og flere politibiler var på plass.

Politiet meldte klokken 19.37 mandag – lille julaften – om funnet av en hardt skadet mann funnet på gaten ved Loe Bruk i Hokksund. Klokken 20.24 ble mannen erklært død.

– Det var flere politibiler der og de sperret av veien, sier mannen.

Har hatt politiet på døren

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen mener mannen i 70-årene ikke var et tilfeldig offer. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Naboen sier til NRK at politiet har vært på døren og spurt om ekteparet har sett noe i forbindelse med dødsfallet.

Politiet har nå mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten av mannen, og de etterforsker hendelsen som et drap.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter at mannen har blitt utsatt for en kriminell handling, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt.

Naboen sier at han ikke kjenner til identiteten til den avdøde.

Glad de var borte på julaften

Det eldre ekteparet feiret ikke julaften hjemme, noe de sier seg glade for.

– Vi var borte på julaften, det var helt i orden. Vi er glad for det, sier mannen som legger til at julefeiringen ikke ble som vanlig.

Politiet sier de vil komme med ytterligere opplysninger i saken onsdag ettermiddag.