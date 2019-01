Bonussvindel øker i flybransjen

SAS har omtrent fem millioner medlemmer i sitt lojalitetsprogram EuroBonus. Hittil har de oppdaget omtrent 100 saker de siste månedene der bonuspoeng er blitt stjålet.

SAS har oppdaget rundt hundre tilfeller av tyveri av bonuspoeng fra deres lojalitetsprogram EuroBonus de siste månedene. Foto: SAS

Oppfordrer til å ta kontakt

SAS oppfordrer kunder som har oppdaget at bonuspoeng er blitt borte, om å ta kontakt. De ber også kundene anmelde forholdet til politiet.

– Hvis kundene tar kontakt med oss, vil poengene komme på plass, sier kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Internasjonal svindel

De stjålne bonuspoengene er blant annet benyttet gjennom reisebyråer i land som Kina, Korea og Ghana. Poengene overføres til konti under fiktive navn, og reisene tas ut utenfor Europa, i hovedsak Asia og Afrika.

Svindelen skjer ikke etter direkte angrep på SAS, men trolig etter passordlekkasjer fra andre tjenester.

– Vi ser alvorlig på det, sier Johansen i SAS. Han mener det er snakk om organisert internasjonal kriminalitet.

Bytt passord ofte

Millioner av brukernavn og passord blir gjort tilgjengelig på nett etter datainnbrudd. Slike passordlekkasjer skjer månedlig, ifølge sikkerhetseksperter NRK har vært i kontakt med. Dermed kan du utsette deg for risiko, hvis du bruker samme brukernavn og passord på flere tjenester.

– Vårt klare råd er at man bytter passord ofte, og ikke bruker de samme detaljene overalt i den digitale verden, sier Johansen i SAS.

Økende problem i flybransjen

– CashPoints er som faktiske penger man kan handle for hos oss i Norwegian og vi arbeider kontinuerlig med å sikre både medlemmer og programmet mot svindel, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian. Foto: VI-FOTO

Norwegian bekrefter at også deres lojalitetsprogram, CashPoints har vært utsatt for svindelforsøk.

– Svindel, eller tyveri av lojalitetspoeng er et økende problem i bransjen. Vi har sett noen få tilfeller av dette, men ikke i form av tyveri fra medlemmers CashPoints kontoer. Vår erfaring er heller at utenlandske profesjonelle aktører leter etter måter å tjene poeng på sine kunders reiser, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian.

Politiet utfordrer SAS

Politiet har ikke registrert noen økning i henvendelser om svindel med lojalitetsprogrammer.

– Dette er bedrageri, men vi har begrenset mulighet til å følge opp denne typen saker, sier seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Drammen, Bård Olav Fossan.

– Det naturlige vil være at SAS ser på systemene sine og ser på hvordan de kan unngå dette, sier Bård Olav Fossan, seksjonsleder for etterforskning i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Knut Brendhagen / NRK

Politiet sier at det er særlig problematisk og vanskelig å etterforske saker knyttet til misbruk av identitet og nettbedragerier, når det kriminelle forholdet har skjedd utenfor Europa.

– Det naturlige vil være at SAS ser på systemene sine og hvordan de kan unngå dette, sier Fossan.

SAS bekrefter at de ser på systemene sine og vurderer tiltak for å redusere risikoen for at uvedkommende får tilgang til Eurobonus-kontoene.