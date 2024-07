Bønder bombardert av hagl: 10 prosent av norske epler er ødelagt

Høye temperaturer og tørke kan skape hodebry for bøndene. Det kan også kraftig nedbør, i hvert fall om det kommer i feil form – som for eksempel hagl.

En kraftig haglskur flere steder på Østlandet før sommeren rammet fruktbøndene hardt. Nå viser det seg at 10 prosent av den årlige epleproduksjonen i Norge ble ødelagt.

– Jeg har naboer som har holdt på i 30–40 år, og aldri opplevd noe liknende. Det skjedde ekstremt fort, og jeg kunne ikke gjøre noe ting med det, annet enn å være en fattig tilskuer, sier Christian Bøhmer.

Svelvik-bonden dyrker epler og plommer, og årets prognose var på 200 tonn.

– I løpet av 15–20 minutter hadde jeg mistet hele avlingen, verdt flere millioner kroner.

Ødelagte epler kan i beste fall brukes til juice og sylting. Foto: Anders Haualand / NRK

Usikker framtid

Uværet for en måned siden varte i bare noen minutter, men det var likevel nok.

Tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) viser at det årlig produseres rundt 8000 tonn epler i Norge. Nå er over 10 prosent ødelagt.

Norske bønder er ikke ukjent med ekstremvær.

Christian Bøhmer mistet hele avlingen sin.

– Vi gjør stadig tiltak med tanke på klimaendringene, men hagl er noe av det vi har begrensede muligheter til å sikre oss mot, sier Bøhmer.

Han har fortsatt ikke full oversikt over skadeomfanget. Hvis han er heldig kan kanskje noe presses til juice.

– Men skadene er så omfattende at det kan hende eplene råtner helt. Dette får vi svar på når vi høster inn om 5–6 uker.

For driften av gården må gå som normalt.

– Vi må skjøtte trærne uansett, så arbeidsmengden er den samme. Og først ved neste års blomstring og knoppdannelse vil vi se om trærne også er svekket, eller om det bare er frukten som er ødelagt.

Opptil 2000 ødelagte trær

Fruktbonden Jon Berle har rundt 30.000 trær på gården i Svelvik, hvorav to tredeler er epletrær. Da store deler av Østlandet ble utsatt for haglangrepet, slapp han unna.

Han får likevel ikke fullt utnyttet det han omtaler som hagen. I løpet av vinteren ble 1500–2000 epletrær frostskadd.

– De er helt døde. Og når trærne er såpass store når de dør, er det veldig dumt å replante, for innen de trærne begynner å gi avling, begynner resten av trærne å være for gamle.

– Så når vi er ferdig med å høste det vi kan få ut av dette feltet, må vi rydde det helt og plante alt på nytt, sier han.

Fruktbonde Jon Berle fra Svelvik slapp uværet med hagl. Foto: Anders Haualand / NRK

Pleier trærne

Han regner med at årets avling vil være på rundt 150 tonn epler, 40–50 tonn plommer og noen tonn pærer. I tillegg eksperimenterer han også med aprikos.

Når NRK besøker ham, skinner sola over den frodige gården. Godt med nedbør kombinert med nok lyse dager har gitt gode vekstkår.

De neste ukene går til vedlikehold av trærne. Tynning, for å gi eplene best mulige vekstforhold.

Om noen uker starter den første innhøstingen.

– Det er like spennende og moro hvert år. Det er belønningen etter en lang sesong. Det er mange måneders jobb som ligger bak hvert eple.