Det var på et lite jorde på Stormyr i Ådal, ikke langt fra Nes sentrum, at bonde Geir Fossholm hadde over 30 rundballer liggende. Overraskelsen var derfor stor da han kom for å hente en del av dette foret i midten av januar. Rundballene var nemlig ikke å se.

STORE OG TUNGE: Man tar ikke bare en rundball under armen og stikker av. Hver rundball veier rundt 750 kilo, så bonden mener det må være brukt lastebil eller traktor for å få 30 slike med seg (illustrasjonsbilde). Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Da jeg oppdaget det, trodde jeg det måtte være noe galt med øynene mine. Så jeg var faktisk nedenom her for å sjekke en gang til, for jeg tenkte at dette måtte være galt, sier Fossholm.

Må ha brukt lastebil eller traktor

Bonden mener det må ha vært et godt planlagt ran om høyballene faktisk er stjålet.

– De var ikke helt tørre så det er nok en 750 kilo per bunt. Så her er det enten snakk om lastebil med kran eller traktor med utstyr.

OPPGITT: Bonde Geir Fossholm har anmeldt rundballmysteriet, men har liten tro på at han vil få tilbake det som skulle være mat til dyrene til sommeren. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Hvor mye mat er 30 rundballer for dyrene dine?

– Det var veldig mye mat i dem. Jeg skulle spare dem til kalvinga til sommeren, så derfor var det litt uheldig sånn. De fikk hvert fall fine høyballer, de som tok dem.

Håper det er en misforståelse

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, har ikke hørt om tilsvarende tilfeller før. At 30 rundballer har blitt stjålet fra et jorde i Ådal er vanskelig å fordøye.

OVERRASKET: Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, har aldri hørt om et lignende tyveri. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg håper at dette er en misforståelse. At det har kanskje vært noen som har solgt høyballer, og at transportøren har hentet rundballene fra feil jordstykke. Vi har tradisjon for å opptre ryddig oss imellom som gårdbrukere.

– Er det snakk som store verdier?

– Ja, for bonden er det et betydelig økonomisk tap. All den tiden han bruker på å slå gresset, tørke det og samle det i rundballer, har en verdi. Men disse rundballene må nå erstattes med nytt för som bonden må kjøpe, sier Bartnes.

Anmelder rundballmysteriet

Bonden i Ådal synes det er surt at ingenting får ligge i fred, og dersom han nå må kjøpe inn rundballer kan det koste han langt over 10.000 kroner.

Selv håper også Geir Fossholm at det hele er en misforståelse, men han har snakket med alle naboene i området og ingen har sett noe. Derfor anmelder han rundballmysteriet til politiet.

– Jeg ringte politiet først og fremst for å få det opplyst slik at folk ser seg rundt omkring.

– Tror du at du kommer til å se rundballene dine igjen?

– Det spørs om ikke de er brukt opp. Så optimist skal jeg ikke være.