Bogar klar for verdenscupfinalen

Skytter Stian Bogar fra Hovet i Hol er kvalifisert til verdenscupfinalen i New Delhi i India. Finalen arrangeres fra 23. til 30. oktober og Bogar er kvalifisert i øvelsen 50 meter rifle liggende. Bogar ble tidligere i sesongen nummer to under verdenscupen i München.