Blir innvandringspolitisk talsmann

Jon Helgheim blir innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Helgheim er tildelt plass i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, hvor han får ansvaret for de innvandringspolitiske sakene. – Jeg er svært fornøyd med å bli talsmann for partiets innvandringspolitikk, og er takknemlig for tilliten jeg har fått. Det blir også veldig stas å få samarbeide tett med Sylvi Listhaug, sier Helgheim i en pressemelding.