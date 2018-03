Blei slått rett ut etter hotellbesøk: – Berre toppen av isfjellet

Det var ikkje før han sat seg i bilen på veg heim at viruset verkeleg tok tak. Etter eit par kilometer fann Sigbjørn Vindheim seg sjølv ståande med hovudet ned i asfalten i Geilo sentrum.

– Turen heim til Tønsberg verka uendeleg lang og det var som me aldri skulle kome fram.

Sigbjørn Vindheim angrar på at han ikkje sa frå med ein gong han kjente ubehag sist søndag. Det var ikkje før han sat seg i bilen på måndagsføremiddag viruset verkeleg tok tak. Vestlia husar 400 gjester i påska. Foto: Morten K. Vebjørnsen

Tok grep for seint

I løpet av dei 240 kilometrane blei kona og eitt av barna også sjuke.

Etter å ha vore på hotellet på Geilo gjennom palmehelga, er ikkje familien overraska over å lese om det store sjukdomsutbrotet. Både Sigbjørn og kona er helsearbeidarar.

– I matsalen er det hundrevis av folk som et. Det slo meg at det ikkje var sett opp ein einaste spritdispenser. Eg las at dei hadde tatt grep da me kom heim, men eg synest det kom veldig seint, seier Vindheim.

Meiner bassenget burde blitt stengt

NRK har snakka med andre gjester som har same oppfatning. Ein meiner at hotellet dyssar sjukdomstilfella ned og at informasjonen har vore for dårleg ved framkomst.

Gjesten, som vil vere anonym, trur dottera blei smitta i symjebassenget og reagerer på at dette framleis ikkje har blitt stengt.

Tilsynet ved bassenget merka også familien Vindheim på.

– Eg reagerte spesielt på palmesundag da eg såg boblebadet var overfylt. Det var relativt lite tilsyn og mange samla på ein liten plass. Det er jo ein utklekkingsanstalt av bakteriar. Da tenkte eg situasjonen kunne bli sårbar.

Familien har ikkje meldt ifrå til hotellet om sjukdommen, og er dermed ikkje rekna med i statistikken hotellet har gått ut med, om 20 sjukdomstilfelle.

– Det er all grunn til å tru at mange fleire er ramma. Når ein ligg strakt ut og kastar opp, er det lite truleg at ein orkar å melde frå.

Ikkje kjent med nye tilfelle

Hotelldirektør Roger Espelid fortel at dei ikkje er kjent med nye tilfelle sidan i går og meiner dei har gjort gode tiltak etter at virusutbrotet blei kjent.

Roger Espelid fortel at dei ikkje har tenkt på å stenge bassengområdet som nødvendig tiltak. Skjærtorsdag stengde dei eit leikeanlegg for å hindre smitte. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Me har desinfisert hotellet og føler me har kontroll på situasjonen. Me har hatt spritdispenserar ute dei to siste dagane.

– Det kan godt vere det har spreidd seg smitte i bassenget, men me har vurdert det slik at det er ein av stadene det er tryggast å opphalde seg. Me har oppjustert doseringane på klor og klor tek desse bakteriane.

– Får nye gjester beskjed om at det er virus på hotellet?

– Me har ikkje gjeve beskjed til dei som kjem at det er sjukdom, men det er mange som ringer og spør, seier Espelid.