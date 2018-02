Ble huleboere på hytta etter snørekord

For første gang på over 60 år var det umulig å komme inn i hytta på vanlig måte.

– Nå ønsker vi oss snøfreser på hytta, ler Gro Saugerud fra Drammen.

Fordi det var kommet så mye snø i Hemsedal, var familien redd for at hyttetaket ikke skulle tåle belastningen. Derfor ble Saugeruds sønn sendt oppover til Hallingdal for å sjekke forholdene.

– Vi har hatt hytta siden 1954, da mine besteforeldre bygde den, men har aldri fått så mye snø der oppe før.

Snøhule ble løsningen

Det var sønnen Martin Saugerud Karlsen som fant ut at snøhule var løsningen og den raskeste måten å ta seg inn i hytta på.

– Når du er 22 år, så finner du løsninger. Snøtunnelen på flere meter var kreativt synes jeg.

Hytta var jo helt nedsnødd da han kom fram på fredag og etter at taket var måkt var den nesten helt borte i landskapet.

Martin anslår at det er gravd ut 9 kubikkmeter snø for å lage hulegangen inn til hyttedøra. Og det tok tre timer å grave seg inn.

– Pleier dere å måtte måke taket på hytta om vinteren?

– Nei, dette har vi aldri opplevd, som regel har snøen blåst av taket og jeg kan ikke huset at vi har måttet måke det før.

Maja Nielsen Hauger står på et av hyttetakene som skal måkes. Foto: Martin Saugerud Karlsen

Har måkt taket hjemme

Gro Saugerud sitter trygd på Konnerud i Drammen denne helgen, men slipper ikke unna snømåking der heller.

– Nei, vi har ikke turt annet enn å måke taket her heller. Jeg har bodd her siden jeg var liten og det er mange år siden vi har hatt så mye snø som nå.

Det har kommet oppfordringer fra fagfolk og forsikringsbransjen om å måke hus- og hyttetak og dette rådet mener Gro Saugerud at alle bør følge.

– Ja, det var på høy tid på hytta i alle fall. Og jeg regner med at flere gjør det samme hvis de ikke allerede har gjort det. En ny inngang gjennom snøhula er bare artig og greit så lenge hytta står.