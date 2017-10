Bilbrann på E18

Nødetatene rykket ut til en bilbrann på E18 i Lier i nærheten av Liertoppen kjøpesenter fredag kveld. Årsaken var et det begynte å brenne i en bil. Brannen ble raskt slukket. Samtidig kolliderte også to biler i den andre kjøreretningen. Ingen ble skadet i hendelsene. Politiet melder at trafikken går nå i begge kjøreretninger igjen.