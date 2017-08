Bil traff stolpe i Hokksund

En bilfører mistet kontrollen over bilen som fikk bråstopp i en stolpe i Stasjons gata onsdag morgen. Politiet opplyser at bilføreren er fraktet til legevakten. Førerkortet til vedkommende er beslaglagt. Et barn som var passasjer i bilen er tatt hånd om av venner.