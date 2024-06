Fredag formiddag i 10-tiden rykket bevæpnet politi og ambulansepersonell ut til Austad i Drammen.

Dette ble bekreftet av operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.

– Vi har fått melding fra en beboer i området om at det skal ha vært en voldshendelse i en av leilighetene i natt, sa Olsen til NRK.

Ifølge Olsen har tipser meldt fra om at det skal ha blitt sett et våpen eller en replika av et våpen.

Meldingen ble ringt inn til politiet i fredag morgen.

På bakgrunn av innringers tips om våpen, ble det bestemt at politiet skulle bevæpnes under aksjonen.

Men situasjonen ble raskt avklar, og en person som ble oppfattet som ruset på narkotika er sendt til sykehus for sjekk.

– Det er ingen synlige tegn til vold på vedkommende, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.

Ingen er pågrepet eller anmeldt for vold, og aksjonen ble raskt avsluttet.