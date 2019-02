Betaler du når du lader hos andre?

Mange tar med seg venner og familie på hytta på fjellet på helgetur eller i vinterferien. Utgifter til mat og drikke deles likt, men så kommer gjestene med elbil.

– Det er jo ikke sånn at jeg ga sønnen min ei kanne med bensin da han kom på besøk før, sier Erik Mollén.

Han har hytte på Haglebu og mener det er på tide å ta opp spørsmålet.

– Jeg tar regninga!

I dag kjører i overkant av 200.000 nordmenn elbil. På Haglebu i Sigdal kryr det av hytter og hyttefolk med elbil.

(Kilde: Motorvognregisteret og OVF / Norsk elbilforening)

Jon Anders Ryste (35) fra Drøbak har ny hytte. På hytteveggen har han ladestasjon for elbil, og nesten tørrskodd kan han trykke ladekabelen rett inn i Teslaen.

– Den regninga tar jeg som hytteeier. Såpass bør det være når man inviterer familie og venner på hytta, sier Ryste.

Lading av elbil utgjør en liten del av de totale utgiftene ved å ha hytte, mener han.

Jon Anders Ryste ville aldri spurt gjester om å betale for strømmen de bruker når elbilen lades på hytta hans. Foto: Tina Brock / NRK

Med dagens strømpriser koster det mellom 80 og 110 kroner å fullade en Tesla. En mindre elbil koster drøyt 40 kroner.

– Tilbyr du deg å betale for lading når du er hos andre?

– Ja, det gjør jeg gjerne, sier Ryste.

Elbilforeningen: Rund gjerne oppover

Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening ber elbil-eiere være rause. Foto: Gjermund Midtbø / NRK

– Ikke vær gnien når du lader borte. Den som bruker strøm må betale for den, og da er det naturlig å tilby seg å betale for strømmen når man er på besøk.

Det mener seniorrådgiver i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund.

– Jeg er opptatt av at lading ikke bør ses på som en gratis lunsj. Elbil-eiere vet jo at det koster å lade, så hvis strømmen koster en 50-lapp betal gjerne en hundrings, sier Frydenlund før han legger til:

– Men for all del, hvis hytteeieren spanderer, vær takknemlig, og gi klart uttrykk for det.

Dette koster lading av de ti mest populære modellene så langt i år Ekspandér faktaboks Volkswagen e-Golf: 35 Nissan LEAF: 25-40 BMW i3: 20-40 Hyundai IONIQ: 30 Hyundai Kona: 70 Jaguar I-Pace: 95 Renault Zoe: 45 Tesla Model X: 80-110 Volkswagen e-up: 20 Audi e-tron 55 quattro: 95 Dette forutsetter lading fra 0 til 100 prosent.

Kilde: Norsk elbilforening

Ta med en sekk ved

På Haglebu Fjellstue mener ekteparet Trine og Dag Tore Hansen, og vennen Morten Olsen at det er hytteeieren som bør betale for elbil-ladingen.

– Nei, det kunne jeg aldri ha bedt venner om å betale for, sier Trine Hansen, som mener folk heller bør ta med seg en sekk med ved.

God stemning på Haglebu Fjellstue. – Nei, ta heller med en sekk med ved, sier Trine Hansen. Hun sitter sammen med mannen Dag Tore (i midten) og kompisen Morten Olsen. Foto: Tina Brock / NRK

Erik Mollén fra Bærum mener det hele er litt kinkig.

– Sønnen min fikk jo ikke en kanne bensin da han kom på besøk før, så dette er noe vi helt klart må tenke over. Det er ikke en selvfølge å få gratis strøm når man kommer på hytta til folk, sier han.