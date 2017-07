Bergerud til tysk storklubb

Landslagskeeper Torbjørn Bergerud skal spille for Bundesliga-klubben Flensburg-Handewitt fra 2018. Den tidligere DHK-spilleren fra Åros i Røyken har skrevet under på en treårskontrakt med den tyske storklubben, melder Flensburg-Handewitt på sine nettsider. 23-åringen skal spille for Holstebro i Danmark ut året.