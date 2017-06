Ber ministeren svare om nødsentral

Ordførerne i Drammensregionen ber justisministeren oppheve vedtaket om å legge ned den felles nødsentralen i Drammen. De mener sentralen gang på gang har vist at det er viktig å ha nødetatene for politi, brann og helse samlet. Fra før har Stortinget bedt statsråden redgjøre for prosessen om å legge ned sentralen i 2018.