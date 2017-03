Beboere kritiserer Utøya-naboer: – Det er ikke synd på oss

– Jeg er lei av at alle oss som bor her, blir fremstilt som traumatiserte, sier Utstranda-beboer Even Frogh til NRK.

Han sikter til naboer i Utstranda velforening, som lenge har protestert mot planene om et minnesmerke på Sørbråten og har saksøkt staten for vedtaket.

Frogh, som først uttalte seg til Ringerikes Blad i dag, sier han har respekt for at det er vanskelig for enkelte å komme seg videre etter terrorangrepet 22. juli, men er ikke enig med velforeningen.

SØRBRÅTEN: Utstranda velforening vil ikke ha dette minnestedet ved Sørbråten og har gått til sak. Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

– Jeg har lenge valgt å la dem holde på, men nå syns jeg det blir en slags belastning. Når jeg sier hvor jeg bor, så tenker folk: du er blant den gjengen der som ikke ønsker minnesmerket, sier han til NRK.

Naboene: – Et dårlig forslag

– Må forholde seg til øya uansett

I februar foreslo AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene at Utøyakaia kunne være en alternativ plassering, men heller ikke dette er ønskelig for Utstranda velforening, som fortsatt tar saken til retten.

Even Frogh og hans bror, Stian Frogh, hentet ungdommer og voksne fra Utøya med båt under terrorangrepet 22. juli.

– Jeg syns det er litt synd at vi som gjorde en jobb vi er stolte av, skal være flaue fordi noen ikke vil ha minnesmerke, sier Even Frogh.

– Mange står fram med tårer i øynene og sier de ikke kommer videre. Men Utøya blir jo liggende der, den i seg selv blir jo en påminnelse uansett for dem som bor i nærheten. Om man ikke tåler å se et minnesmerket, så må man jo forholde seg til øya uansett.

Utstranda-beboer Liv Fagerhøi er også lei av striden.

Leder av Utstranda velforening, Maria Holtane-Berge. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg har full respekt for at noen har det vanskelig, men jeg vil understreke at det går veldig bra med veldig mange av oss selv om vi tidligere ikke har vært i mediene, sier hun til NRK.

Velforeningen: – Underlig

Leder av Utstranda velforening, Maria Holtane-Berge, syns kritikken er trist og ber de som ønsker, ta kontakt med vellet.

– De som har uttalt seg, er ikke medlemmer av vellet og har ikke vært det i tiden etter 22. juli, sier hun til NRK.

– Vi syns det er underlig at man går til aviser uten å ha snakket med oss. Min rolle er å prøve å skape samhold. Folk er forskjellige og har forskjellige behov, noen har sterke traumatiske opplevelser de forsøker å få bearbeidet.

Rettssak utsatt

Rettssaken mellom naboene og staten er utsatt i minst et halvt år. Saken var satt til 25. april, men partene vil først vente på en utredning fra Statsbygg og Kommunaldepartementet.

Harald Stabell, Utstranda velforenings advokat, sa til NRK i går at naboene vil se hva de vil gjøre videre etter at utredningen er klar.