Bane Nor rasar mot gutestrekar

Tre gutar sprang i føremiddag over jernbaneovergangen rett før toget passerte. Harry Korslund i Bane Nor fortel til Drammens Tidende at dette er gutestrekar dei ikkje er begeistra over. Det var full brems for å hindra at nokon blei påkøyrd, skriv avisa.