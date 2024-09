Pia Høst sier at når man fyller 75 år, så har Nav beregnet at det ikke lønner seg for deg å lenger ha gradert. Da bør alle ta ut 100 prosent for å få det du har krav på i totalpensjonen.

– Men hvorfor skal de delvis uføretrygdede ikke få 100 prosent?

– De kan det. Men det er opp til deg selv. Det er en rettighet du har.

– Hvorfor skal en aldrende person med dårlig helse vente med å heve full pensjon?

– Er man 50 prosent ufør, er man 50 prosent arbeidsfør. Det kan hende du ønsker å fortsette med det etter du er 67 år. Har du ikke helse til det, kan du søke om 100 prosent alderspensjon.

Høst sier at slik er Folketrygdloven innrettet, og at det er din rettighet til å velge.

– Så gir vi informasjon om dette før du fyller 67, og i vedtaket når du går over til alderspensjon. Vi sier: Ta kontakt og søk. Hvis du ikke forstår informasjonen, da er det viktig at man tar kontakt med oss.

– Men hvorfor ikke motsatt? Hvorfor ikke søke om å få gradert i stedet for full?

– Vi vet ikke når folk ønsker å ha full pensjon. Og nå ser vi at flere og flere ønsker å jobbe lenger. Slik er folketrygdlovens system: Du har en rettighet, men du må søke. Systemet er sånn rett og slett. Det er lovbestemt, fordi du og jeg skal kunne velge selv hva vi tenker at best for oss, helsemessig og økonomisk.

– Mener dere at denne informasjonen er tydelig nok?

– Vi jobber hele tiden for å gi god informasjon. Det er veldig leit å høre at noen ikke har forstått den. Forstår du det ikke, ikke nøl med å ta kontakt.