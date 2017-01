Åpner tilsynssak mot omsorgsbolig i Hallingdal

Blant de åtte i Torstadvegen omsorgsbolig i Gol kommune i Hallingdal er de fleste mer eller mindre demente og pleietrengende.

«Beboerne utsettes for omsorgssvikt. Vi som pårørende opplever at situasjonen er uforsvarlig og til tider uverdig», står det blant annet i brevet pårørende har sendt til pasient- og brukerombudet i Buskerud.

Det er ikke første gang det har kommet klager mot omsorgsboligen, sier pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen, til NRK.

– Uverdig

Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene Arnesen. Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Slik jeg har forstått det, så er det nesten en turnusordning blant frivillige og pårørende, der man sørger for at noen er innom støtt og stadig for å ta hånd om både måltider og andre situasjoner beboerne må ha hjelp til, sier Arnesen.

Klagen fra de pårørende er videresendt Fylkesmannen i Buskerud. Nå blir det opprettet tilsynssak mot omsorgsboligen.

Arnesen er enig med de pårørende om at beboerne ikke får den pleien og omsorgen de skal.

– Jeg syns saken er stygg, og den skiller seg ut. Jeg tror ikke vi ville sett tilsvarende i større kommuner, men det skal ikke være forskjell på om du bor i en liten eller stor kommune.

– Vanskelig å organisere

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Gol, Aud Torill Sæbø. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Kommunalsjef for helse- og omsorg i Gol, Aud Torill Sæbø, sier det handler om ressurser. Den aktuelle omsorgsboligen er ikke en institusjon, hvor det er mer bemanning, sier hun.

– Det er alltid vanskelig å organisere tjenestene og holde seg innenfor rammene vi har å rutte med. Da er det om å gjøre å få mest mulig ut av ressursene. Noen kan synes det blir for lite, og da skjønner jeg at de kan reagere på det, sier hun til NRK.

Sæbø er informert om at det nå opprettes tilsynssak mot omsorgsboligen.

– Vi prøver å ta hensyn til at det skal være verdig for alle, og vi håper at dette ikke er det som er gjennomgående.

Sæbø sier at de nå vil kartlegge behovet til de eldre i omsorgsboligene på nytt.