Åpner tilsynssak mot barnehage

Kommunen åpner tilsynssak mot barnehagen hvor det er varslet om voldsbruk over en lengre periode, og som er under politietterforskning, skriver Drammens Tidende. Vanligvis tar det tre uker før et tilsyn, men nå skjer det allerede neste uke. – Det skyldes sakens alvor, sier de ansvarlige i kommunen for barnehageområdet.