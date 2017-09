Åpner for felling av jerv

Rovviltnemnda åpner for at det kan felles to jerver i regionen Buskerud er en del av. Lisensfellinga varer fra 10. september til og med 15. februar 2018. Ifølge rovviltnemnda er det de seneste årene påvist lite skader og tap av bufe til jerv i vårt fylke, men gjennom vinteren og frem til nylig er det påvist jerv i regionen.