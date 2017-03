Ap: – En oppvisning i manglende beslutningsevne

– Dette syns jeg er en oppvisning i manglende beslutningsevne. Nå er det satt i gang store, kostbare utredninger som skulle vise hvilken av veiene som var den beste løsningen. Men til tross for det, så velger regjeringen å ikke prioritere, sier Sivertsen til NRK.

I dag ble det klart at regjeringen og samarbeidspartiene ikke velger mellom riksvei 52, riksvei 7 eller E16 som ny stamvei mellom øst og vest. De legger heller opp til en funksjonsdeling mellom alle tre veiene.

Fra før er det kjent at E134 over Haukelifjell blir den ene stamveien, mens kampen har stått mellom de andre strekningene. Regjeringen burde gått for én av veiene i tillegg til E134 og stått for det, fastslår Sivertsen.

– Man kan ikke prioritere alle, jeg tviler på at det er nok ressurser til det.

Regjeringen og samarbeidspartiene har besluttet at både riksvei 52 og riksvei 7 skal satses på. Foto: NRK/Google

– Ikke stor utbygging med en gang

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, redegjorde for beslutningen på en konferanse på Geilo i dag.

– Det er dyrt å bygge vei i Norge, men man må huske på at stamvei-utredningen har et tidsperspektiv fram til 2050, så det blir ikke stor utbygging med en gang, det skal være strekningsvise forbedringer til å begynne med, sa han til NRK.

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) er fornøyd med avgjørelsen.

– Vi har det beste fra flere strekninger, som gjør at man kan utvikle flere strekninger enn hvis vi bare hadde valgt én.

Frykter for villrein

Naturvernforbundet er svært skeptiske til regjeringens avgjørelse, spesielt når det gjelder riksvei 7 Hardangervidda.

– Veiutbygging i seg selv gir store inngrep i naturen. Det beslaglegger naturområder, berører friluftsområder som folk er opptatt av. Villreinstammen vår berøres av mer satsing på riksvei 7 over Hardangervidda, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet til NRK.

Riksvei 7 over Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken, skriver regjeringen i forslaget som ble lagt fram i dag.

Villreinen tåler ikke mye menneskelig aktivitet, påpeker Schlaupitz.

– De er veldig redde for mennesker, og vi må unngå at villreinen får begrensa sitt område. Hvis de ikke tør å krysse veien og mulighetene for å finne mat begrenses, så er det stor sjanse for at stammen blir svekket.