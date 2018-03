– At man ikke viser ofrene respekt ved å innkalle vedkommende til avhør, det syntes jeg er dårlig, sier Marie Sølverud, som er bistandsadvokat for kvinnen som har anmeldt mannen for voldtekt.

Mer enn fem uker har gått siden den unge kvinnen leverte en voldtektsanmeldelse på politistasjonen i Drammen. Der fortalte hun politiet om hvordan hun skal ha blitt utsatt for en grov voldtekt, utført av en kommuneansatt på et hotellrom for drøyt tre år siden.

Men etter at hun forklarte seg har det vært stille fra politiet. Bistandsadvokaten har sett seg nødt til å purre på politiet tre ganger for å få vite hva som skjer i saken.

Advokat Marie Sølverud representerer flere kvinner som har anmeldt mannen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Det oppleves som en dobbeltkrenkelse. Det her er jo noe som har vært vanskelig for vedkommende å anmelde, forklarer Sølverud og legger til:

– Det har jo vært et udiskuterbart traume som har påvirket henne sterkt. Og det ligger jo en slags underkjennelse i det at man ikke tar det på alvor. Vi stiller oss uforstående til at dette ikke prioriteres av politiet.

Kommer til å bli innkalt til avhør

Den kritikken avvises av politiet som sier det er etterforskningsmessige hensyn som er årsaken til at avhøret lar vente på seg.

– Vi har foretatt vurderinger ved de sakene som foreligger. Og det er, kall det politifaglige grunner, til at vi ikke har innkalt ham til avhør foreløpig. Men det kommer til å bli gjort, sier politioverbetjent Jan-Henrik Håkestad ved Sør-Øst politidistrikt.

– Er det vanlig at politiet på et tidlig tidspunkt ikke kaller inn mistenkte i voldtektssaker?

Jan-Henrik Håkestad er politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Vegard M Aas / NRK

– Det vil alltid være en vurdering i forhold til når vi ønsker å ta inn den mistenkte eller siktede til et avhør. Noen ganger blir de pågrepet tidlig, og da er det også naturlig at vi avhører dem, sier Håkestad.

Han forteller at i eldre saker ofte kan være slik at de har status som mistenkt, og at politiet derfor må innhente informasjon. Det kan være en grunn til at saken blir liggende en stund før mistenkte blir avhørt.

Frykter de ikke blir trodd

Sølverud representerer flere kvinner som har anmeldt den kommuneansatte mannen, og det er levert en rekke varsler til kommunen om seksuell trakassering. Bistandsadvokaten forteller at kvinnene frykter at de ikke blir trodd.

– Man begynner i hvert fall å lure på om det er det som ligger bak at politiet ikke gjør de nødvendige etterforskningsskrittene, sier Sølverud.