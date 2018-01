Alvorlig skadd etter frontkollisjon

Ulykken skjedde i Konnerudgata ved 16.30-tiden torsdag ettermiddag.

– En person som satt fastklemt er frigjort og sendt til sykehus, opplyser politiet.

Blant de tre involverte er minst èn alvorlig skadd. To andre personer kjøres til legevakten med lettere skader etter at to biler frontkolliderte.

Lange køer i rushet

Veien ble stengt etter ulykken og det oppstod lange køer i området, som ligger sentralt i Drammen.

Like etter klokken 17.45 var bilene fra ulykken tauet inn og veien ble åpnet igjen.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.