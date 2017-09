Alvorleg skadd i slagsmål

Ein mann i femtiåra vart i natt slått ned og sparka av fleire personar, inne på ein bensinstasjon i Drammen. Han vart så skadd at han måtte sendast til Ullevål sykehus. Politiet melder no i morgontimane at dei har arrestert ein av gjerningspersonane, som fortel at han var involvert i hendingane. Mannen som vart slått ned er alvorleg skadd.