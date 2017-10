Alt til rette for NM

Å få arrangere et norgesmesterskap i langrenn vil bety mye for Konnerud idrettslag, ifølge ledelsen i skigruppa. Alt ligger til rette for et godt mesterskap sier sportslig leder Mads Madsgård. Konnerud idrettslag konkurrerer bare med Lillehammer skiklubb om å få mesterskapet i 2020.