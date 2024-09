Alarmerende funn: 4500 pasienter unødvendig operert

– Som å skyte spurv med kanon, sier overlege Jens Aksel Nilsen, ved Bærum sykehus og Universitetet i Oslo.

Han har ledet studien som avdekker en bekymringsfull praksis i norsk helsevesen.

Hvert år må tusener av nordmenn fjerne godartede polypper i tarmen. Disse kan utvikle seg til kreft, og kan enkelt fjernes ved hjelp av såkalt koloskopi. Dette er en metode som ikke krever narkose eller innleggelse.

Nå viser det seg at et stort antall pasienter i stedet har måttet gjennomgå større kirurgiske inngrep, til tross for at dette er et brudd med retningslinjene.

Overlege Jens Aksel Nilsen mener mange pasienter har blitt utsatt for unødvendig risiko. Foto: Privat

Pasienter utsatt for risiko

Ved kirurgi åpnes buken, og deler av tarmen fjernes. Det kan ha ført til alvorlige komplikasjoner hos flere.

– Norsk kirurgi er i verdensklasse, men likevel ligger det i behandlingens natur at det er omfattende. Pasienten har mistet en del av tarmen sin, og noen har fått komplikasjoner, sier Nilsen.

De unødvendige inngrepene kan i verste fall ha kostet menneskeliv.

– Data viser at det er mellom 0,5 til 1,4 % som dør i etterkant av kirurgi for en godarta polypp, forteller Nilsen.

Praksisen gir også enorme kostnader for samfunnet.

De 4 566 pasientene som ble operert, hadde en prislapp på nær én milliard kroner bare i form av sengepostdøgn, ifølge studien. I tillegg kommer kostnader knyttet til operasjonssaler, intensivbehandling og eventuelle senkomplikasjoner.

Etterlyser tiltak

Studien ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening i dag.

Forskerne analyserte data fra Norsk Pasientregister for perioden 2008 til 2021. I denne perioden ble det avdekket at stadig flere pasienter får fjernet polypper kirurgisk.

Studien kommer samtidig som et landsdekkende screeningprogram mot tarmkreft rulles ut.

Alle 55-åringer skal nå motta et prøvesett for å ta en avføringsprøve hjemme, som sendes til laboratorium for analyse. Hvis det blir påvist blod over en bestemt mengde i avføringsprøven, får de tilbud om undersøkelse på sykehuset.

Forskerne mener det haster med å etablere tiltak, for å unngå at enda flere pasienter opereres unødvendig.

– Når man screener friske mennesker, har man et spesielt ansvar for å tilby behandling og diagnostikk av ypperste kvalitet. Det må legges til rette for at vi kan øke kompetansen, sier Nilsen.

Han påpeker at andelen som blir operert har sunket noe de siste årene i Helse Sør-Øst, hvor det er utviklet gode tverrfaglige samarbeid og satsing på kompetanseheving.

Divisjonsdirektør Hilde Myhren i Helsedirektoratet. Foto: Dragana Njegic / Helsedirektoratet

– Interessante funn

– Det er flere interessante funn i studien som reiser viktige spørsmål for helsetjenesten, sier divisjonsdirektør Hilde Myhren i Helsedirektoratet.

Hun mener det er bra at det publiseres studier som setter et kritisk søkelys på praksisen.

– Vi bør særlig følge nøye med på undersøkelser som beslaglegger store ressurser der nytten ikke står i samsvar med kostnaden. Det er utfordrende å fastslå det optimale nivået for kirurgisk fjerning av godartede polypper. Målet er å holde risikoen så lav som mulig, og tiltak som kan bidra til dette bør vurderes, sier Myhren.