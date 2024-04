«Fuck me once, I screw you twice», skrev den tiltalte i en melding til en av sine tidligere kjærester.

– Jeg har fått pistol i munnen. Jeg husker ikke når, men jeg husker smaken av den, fargen på den, sa en av de fornærmede kvinnene i retten mens hun så ned.

– Du har spikra din egen kiste, du, skrev hun til en annen.

Dreide det seg om vold, trusler og frykt?

Eller var det kun snakk om turbulente kjæresteforhold der begge egget hverandre opp?

Det er nettopp dette som har vært tema i rettssaken som har vart i over én uke i Drammen tingrett.

En av de fornærmede kvinnene forklarte det at det var som himmel og helvete samtidig å være sammen med tiltalte. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Kvinnen i 30-årene fra Drammen er tiltalt for trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold og alvorlig gjentatt mishandling av sine tidligere kjærester.

Vold eller kun temperament?

Det har blitt vist fram bilder av blåmerker, hevelser og sår i retten. Angivelig skal dette ha kommet av vold utført av tiltalte.

– Jeg ble slått så hardt at jeg slet med å få hørselen tilbake. Så tok hun kvelertak. Jeg var forberedt på at det var min siste dag, sa en av de fornærmede kvinnene.

Den natten mener hun at hun rømte for livet.

Alle fire har fortalt om grov vold og trusler. Felles for dem alle er at de har vært redd for at deres nærmeste skulle bli drept eller skadet dersom de forlot henne, eller gikk imot hennes vilje.

Det ble tegnet et bilde av den tiltalte kvinnen som aggressiv, truende og fysisk sterk. De har også forklart at hun daglig ruset seg på kokain, hasj og piller.

Etter forklaringen i retten fikk en av de fornærmede kvinnene en så sterk fysisk reaksjon i at hun måtte få helsehjelp.

En av de fornærmede fikk et panikkanfall etter sin forklaring. Hun forklarte at hun er sykmeldt og går i terapi. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Bistandsadvokatene forteller at deres klienter sliter med frykt og angst. Flere av dem går fortsatt i terapi, mange år etter at de var sammen med tiltalte.

Ber om at hun dømmes til fengsel

Aktor Monica Hanø mener deler av saken må vurderes som vold i nære relasjoner som gir en strengere strafferamme.

Aktor Monica Hanø bad om at tiltalte skulle dømmes til fengsel. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Hun mener flere av de fornærmede kvinnene bodde sammen med tiltalte. Derfor har hun brukt tid til å dokumentere at det har vært snakk om samboerskap og forlovelser mellom de fornærmede og tiltalte.

– Det har vært snakk om biting, lugging, slag, spark, kvelning, drapstrusler, frihetsberøvelse og annen skremmende adferd mot de fornærmede. Det er skjerpende, sa hun.

Hun la ned påstand om fengsel i to og et halvt år, hvorav et halvt år gjøres betinget med en prøvetid på tre år.

Hun ba også om at tiltalte fikk kontaktforbud på tre år mot alle de fornærmede.

– Det er ille nok med fysiske voldsutøvelse, men den psykiske kontrollen tiltalte har hatt på disse jentene er massiv, sa bistandsadvokat Morten Kjensli.

Han minnet om at hans klient hadde pakket klar en fluktbag.

For de fire fornærmede ble det bedt om opp mot 150.000 kroner i oppreisning, fastsatt etter rettens skjønn.

Føler de ikke ble tatt alvorlig

Flere av de fornærmede kvinnene har fortalt at de ikke føler de ble tatt alvorlig, fordi det var en kvinne som utøvde volden mot dem.

En av dem hevder at politiet skal ha svart at «vi rykker ikke ut til kjerringer som krangler», ved en anledning da hun ringte inn og varslet om vold.

– Du blir litt flau når du sitter og forteller om dette. Du får følelsen av at politiet og andre tenker: «å ja, det har bare vært en jenteslåsskamp», forteller en av de fornærmede til NRK.

En av de fornærmede forklarte at hun fort kom under tiltaltes kontroll. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Hun forteller videre at hun var svært ung og usikker da de ble sammen, og at tiltalte fort fikk psykisk kontroll over henne.

Hun forteller at tiltalte var «sterk som en mann» og hun ble redd etter at hun ble slått gjentatte ganger.

– Jeg var redd for å dø hver dag, forteller hun.

I retten har flere av tilhørerne tatt med seg buttons med påskriften «Stopp vold mot kvinner».

Buttons med påskriften «Stopp vold mot kvinner» ble delt av i retten av flere av tilhørerne. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Mener de konspirerer mot henne

Den tiltalte kvinnen mener historien er helt annerledes.

Hun innrømmet i retten å ha slått med flat hånd, og at det hadde vært knuffing. Hun innrømmer også at forholdene til kvinnene har vært turbulent. Men hun mener at både hun og de tidligere partnerne var skyld i at kranglene eskalerte.

Hun mente også at det hele var sterkt overdrevet.

– Det har vært en sammensvergelse. Her er det folk som bevisst har gått inn for å samkjøre forklaringer, sa hun.

– En konspirasjon? spurte dommeren.

Forsvarer Alexander Nyheim Jenssen forsvarer den tiltalte kvinnen. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Ja, svarte hun.

– Hun opplever det naturlig nok svært belastende, og det er en meget spesiell situasjon for henne å stå i, sier advokat Alexander Nyheim Jenssen.

Han mener at tiltalte ikke var samboer med de fornærmede, og at tiltalen om mishandling i nære relasjoner er feil.

Det belegger han med at forholdene har vart over kort tid, og at det ikke er snakk om noe form for regime de fornærmede har levd under.

Han mener derfor hun må frifinnes.

Tiltalte er flere ganger tidligere dømt for vold og narkotika, kom det fram i retten.

Drapsmistanke henlagt

Flere av kvinnene har vært redde for å anmelde den tidligere kjæresten, men i 2021 anmeldte en av dem forholdet.

Hun tok kontakt med en annen tidligere kjæreste og fikk bekreftet at de hadde lignende opplevelser.

De oppdaget at tiltalte i 2021 hadde giftet seg og fått barn med en ny kvinne. Men kona døde året etter, og tiltalte ble mistenkt for uaktsomt drap.

Det ble et vendepunkt for flere av de fornærmede kvinnene som da anmeldte henne.

– Det at hun døde gjorde at jeg ville forklare meg, sa en av dem i retten.

Bistandsadvokat Morten Kjensli representerer en av de fornærmede kvinnene. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Det viktige for henne, er å vise at det er nødvendig i dagens samfunn med flere som forklarer om samme type situasjon. For alene, som hun sier, har hun ingen sjanse, sier hennes bistandsadvokat Morten Kjensli.

Flere av de fornærmede har vist til dødsfallet til kona til tiltalte som en forklaring på hvorfor de står fram nå. De forteller at de ikke ønsker at flere kvinner skal oppleve vold fra henne.

Mistanken om uaktsomt drap ble nylig henlagt på bevisets stilling, men familien til den døde kvinnen har påklaget henleggelsen.