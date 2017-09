Akademiet fikk medhold i klage

Akademiet i Drammen og Ålesund har fått medhold i lagmannsretten i sin klage mot staten. Utdanningsdirektoratet mente etter et tilsyn at privatskolen betalte overpris for tjenester fra firmaer der skolens eiere har eierinteresser. De ble i 2016 dømt til å betale tilbake statstilskudd, men anket saken.