Advarselskilt ved Hivjufossen

Etter ulykken i Hivjufossen i Hol i fjor, er det satt opp skilt for å advare turister mot å gå for nære fossen. I fjor omkom en amerikansk turist i fossen, og søndag falt en tysk turist ut i Muldalsfossen i Møre og Romsdal. Det er satt opp advarsler på flere språk for å øke sikkerheten.