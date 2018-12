Mattilsynet ble kjent med den ulovlige omsetningen etter at restene av et hestekadaver ble dumpet tidligere denne uken.

Ulovlig å selge fôr uten godkjenning

Det var på en rasteplass ved Kongsberg mandag at forbipasserende kunne skue det makabre synet. Politiet ble varslet og pågrep raskt en person hjemme. Mannen innrømmet at hestekjøttet skulle selges videre. Men han var ikke registrert og godkjent av Mattilsynet for å drive med salg av dyrefôr.

Hestekadaveret ble funnet dumpet på en rasteplass ved Kongsberg mandag. Resten av hesten ble funnet hjemme hos en mann som måtte tilbringe natten i varetekt. Foto: Politiet

– Det er svært bekymringsfullt, da en kan få spredt smitte og medisinrester, sier Rita Aina Kvennejordet i Mattilsynet.

Mattilsynet visste ikke om at det blir omsatt ulovlig hestekjøtt til dyrefôr via Facebook-grupper. Nå vil de forsøke å skaffe seg oversikt. Foto: Skjermdump Facebook

Kan spre smitte

Det er en rekke krav som skal tilfredsstilles for at dyr skal godtas brukt til fôr. Avlivingen skal være foretatt på en dyrevelferdsmessig god måte. Og det må være friske dyr uten medisinrester som brukes, ifølge Mattilsynet.

– Vi er veldig opptatt både av å ha kontroll på antibiotikabruk i dyrehold, og vi er veldig opptatt av det ikke spres smittestoffer, sier Kvennejordet.

Kongsberg-mannen ble tatt inn til avhør mandag og tilbrakte natten i varetekt. Mannen hevder at hesten ble slaktet av eier på lovlig vis, og deretter partert på henger.

– Mannen ble siktet for brudd på forurensningsloven, matloven og regler for behandling av slakt. Saken ble i dag henlagt etter bevisets stilling, sier politiinspektør Hans Egil Seljordslia.

Politiinspektør Hans Egil Seljordslia, sier de er ferdige med saken. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Ser ut som det er fritt frem

Mannen har vært aktiv på Facebook-grupper for dyreeiere som driver med råfôring av blant annet hund. Råfôring innebærer å fôre med kjøtt fra natulige byttedyr. Det var på en av disse gruppene at han fikk kontakt med hesteeieren.

Det var på Facebook at hesteeieren og mannen som ble pågrepet med hestekjøttet hjemme, kom i kontakt med hverandre. Det var også her at mannen ville selge kjøttet videre. Foto: Skjermdump Facebook

– Det ser jo ut som det er fritt frem for å selge kjøtt på disse gruppene, sier mannen.

– Jeg ante ikke at det var ulovlig og hadde ikke satt meg inn i lovverket, sier mannen, som sier at han ikke hadde rukket å selge noe av kjøttet. Resten av hestekjøttet vil han bruke til å fôre egen hund.

Dyrt å kvitte seg med død hest

Mattilsynet sier at de vil forsøke å skaffe seg oversikt over omfanget av den ulovlige omsetningen.

– Vi registerer at det mange gamle hester til salgs og det er nok mange som vil syns det er dyrt å bli kvitt dyrene, sier Kvennejordet i Mattilsynet. Det koster 2000 kroner å få kjørt bort et kadaver. I tillegg kommer omkostninger til avliving.

– Nå blir det viktig å informere både de som kjøper og de som produserer det ulovlige fôret, sier Kvennejordet.